2021/05/29 | 11:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرح الفنان حاتم العراقي أحدث أغنياته المنفردة المصورة بعنوان "بعد حبني" عبر قناته الرسمية في موقع "اليوتيوب"، متعاوناً بها مع المخرجة اللبنانية رندلى قديح، التي إختارت التصوير في منطقة البقاع في لبنان، وسط جو مليء بالفرح والحب حسب ما حملته كلمات الأغنية وتوزيعها الموسيقي ذو الإيقاع الموسيقي العراقي.

وأعرب العراقي عن سعادته بالتعاون مع المخرجة رندلى قديح في هذا العمل الأول الذي يرى النور، موضحاً أنه صوّر معها خلال تواجده في لبنان عملين آخرين، إحداهما أغنية جديدة لم تطرح بعد، وأخرى عبارة عن مجموعة أغاني تم تصوريهم بنظام الحفلة على المسرح، وقال: " أغنية "بعد حبني" تحمل الفرح والمحبة في كل أطرافها إبتداء من الكلمات واللحن والإيقاعات وطريقة التصوير أيضاً البعيدة عن الدراما"، وأكد أنه متفائل جداً بالعمل وهو الوقت المناسب لطرحه أمام الجمهور.

وقد جدد حاتم العراقي من خلال أغنية "بعد حبني" تعاونه مع الشاعر العراقي حازم جابر، وقام بتلحين الأغنية الملحن العراقي علي جاسم، وأسندت مهمة التوزيع والمكس والماسترنغ للموزع العراقي "حسام الدين".

وقد تم توزيع الأغنية عبر جميع الإذاعات العراقية والعربية، الى جانب طرح الفيديو كليب في قناة حاتم العراقي الرسمية وجميع وسائل التواصل الإجتماعي الرسمية الخاصة به.

ويمكن مشاهدة فيديو كليب الاغنية من هنــــــا.

PUKmedia

‌

مصدر الفيديو: ApD4p1bSyd4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حاتم العراقي يطرح بعد حبني) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حاتم العراقي يطرح بعد حبني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).