سرايا عاشوراء: الحشد الشعبي ليس حزباً ولا كياناً سياسياً بل مؤسسة تدافع عن كل المظلومين

2021/05/29 | 11:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد اللواء الثامن في الحشد (سرايا عاشوراء)، اليوم السبت، ان الحشد الشعبي ليس حزباً ولا كياناً سياسياً مشيرا الى انه مؤسسة تدافع عن كل المظلومين وتحارب كل أنواع الفساد.وقال اللواء في بيان، تلقت “الايام نيوز” نسخة منه، انه “في مثل هذا اليوم من عام 2016 تقدم رجال اللواء الثامن سرايا عاشوراء بعزيمة […]

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