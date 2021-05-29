العراق: مركبة حمل تتسبب بسقوط عجلة في النهر ومقتل صاحبها (صور)

2021/05/29 | 11:11 - المصدر: NRT عربية

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اسفر حادث مروري، السبت، عن مقتل شخص بعد اصطدام عجلته بمركبة اخرى وسثوطها في أحد انهر محافظة كربلاء.

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (29 أيار 2021)، ان "فرقها تمكنت من اخراج جثة احد السواق على خلفية اصطدام عجلته نوع (كيا) بمركبة نوع (حمل) ما ادى الى انحراف عجلة المتوفى وسقوطها في نهر (مله قضاء الهندية) شرق محافظة كربلاء".

واضاف البيان ان "فرق الدفاع بذلت جهودا كبيرة لإخراج العجلة من وسط النهر وانتشال الجثة وتأمين نقلها وتسليمها الى دائرة الطب العدلي في محافظه كربلاء وفق الاجراءات القانونية المتبعة".

واشار البيان الى ان "سبب الحادث كان نتيجة السرعة العالية وقلة الانتباه".

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