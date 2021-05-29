حقوق الانسان تتقدم بطلب حول امتحانات الطلبة لهذا العام

2021/05/29 | 11:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت مفوضية حقوق الانسان، السبت، على ضرورة ان تتريث وزارة التربية في اجراء امتحانات الصفوف المنتهية، لعدم اكتمال المناهج حتى اللحظة.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان، تلقى NRT عربية نسخة منه، (29 أيار 2021)، إن "اغلب المراحل الدراسية لم تكمل مناهجها لغاية الان بسبب الدوام الالكتروني ومخاطر جائحة كوروناوبالتالي كان على وزارة التربية التريث في تحديد مواعيد الامتحانات لحين اكمال المنهاج المقرر".

وأضاف الغراوي أن "الاف المناشدات من الطلبة وعوائلهم تدعو وزارة التربية لاعادة النظر في مواعيد الامتحانات".

وطالب وزارة التربية بـ "مراجعة قرارها الخاص بتحديد مواعيد الامتحانات مراعاة للجانب العلمي والانساني والصحي للطلبة وان يكون موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي في نهاية الشهر السادس وامتحانات الصف الثالث في نهاية الشهر السابع وامتحانات السادس الاعدادي في نهاية الشهر الثامن مع تقليص المناهجواعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية لكافة المراحل الغير منتهية".

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