بالصور: الاستيلاء على كدس للعتاد ومنصات صواريخ في نينوى

2021/05/29 | 11:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، الاستيلاء على كدس للعتاد ومنصات صواريخ في محافظة نينوى.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بمعلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع الفوج الثالث لواء المشاة ٧٣ من ضبط ٤٤ قنبرة هاون مختلفة و ٢٦خرطوش و٢٠ عبوة ناسفة محلية الصنع، بالاضافة الى ٢٠ سبحة تفجير و١٥ مقذوف عيار 155 ملم و٦ صواعق تفجير، ٤ منصات اطلاق صواريخ قرب قرية برزان التابعة لناحية زمار غربي نينوى.

واضاف البيان ان "مفارز هندسة الفرقة تكفلت بتدمير المواد موقعيا دون حدوث اضرار".

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