نجدة بغداد تنفذ واجبات أمنية وخدمية

2021/05/29 | 11:12 - المصدر: السومرية نيوز

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نفذت مفارز نجدة بغداد، واجبات ومهام أمنية وإنسانية وخدمية خلال ٢٤ ساعة الماضية في عموم مناطق العاصمة.

وزارة الداخلية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " المفارز تمكنت من القبض على شخص بحوزته سلاح غير مرخص نوع مسدس ضمن منطقة زيونة من قبل دوريات نجدة بغداد الجديدة، وكذلك القبض على عدد من المتسولين والمخمورين، بالإضافة إلى ضبط عدد من العجلات عليها إشارة حجز وأخرى مخالفة للتعليمات القانونية".

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