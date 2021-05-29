الصناعة: توجه لدعم القطاع الخاص واستقطاب الشركات الرصينة والمستثمرين

2021/05/29 | 11:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكدت وزارة الصناعة والمعادن، السبت، توجهها لدعم القطاع الخاص واستقطاب الشركات الرصينة والمستثمرين. وقال المتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي في حديث صحفي، إن "الوزارة وبعد تسلم منهل عزيز الخباز مهام الوزير، تبنت مشروعاً وطنياً وخطة هادفة على ثلاث مراحل قصيرة ومتوسطة وبعيدة الأمد لإعادة تأهيل وتشغيل المعامل المتوقفة في عموم العراق".وأضاف الصافي، أن "الوزارة بدأت منذ أيار 2020، في الخطة قصيرة الامد وتم تشغيل وافتتاح 15 مصنعاً ومشروعاً وخطاً انتاجياً من اجمالي المصانع المتوقفة والبالغ (83) مصنعاً ومعملاً"، مؤكداً أن "الوزارة ماضية بهذه الخطط لتشغيل باقي المصانع وحسب نسبة الضرر ونوع التأهيل الذي تحتاجه المعامل".وبشأن خطط الاستثمار واستقطاب المستثمرين، أوضح الصافي، أن "الوزارة قامت بإعادة تقييم عقود المشاركة والاستثمار لغرض فسخ العقود المتلكئة والاستمرار بالعقود الناجحة"، لافتاً إلى أن "هناك العديد من العقود التي لم تحقق الجدوى الاقتصادية والهدف منها".وأكد، أن "الوزارة لديها توجه حقيقي لدعم القطاع الخاص وجذب واستقطاب الشركات والمستثمرين الجادين والمتمكنين مادياً وفنياً لغرض الدخول معها في عقود شراكة واستثمار تسهم في اضافة خطوط جديدة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات ونقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر".وبين، أن "الوزارة لديها تجارب ناجحة في ابرام عقود حقيقية مع عدد من الشركات الرصينة من بينها العقود مع شركات عراقية لانشاء مصانع للاسفلتيات في عدة محافظات وعقد مع شركة بريطانية لانشاء مصنع انتاج سماد الداب في شركة الاسمدة الجنوبية بالبصرة، وعقد مع اتحاد الشركات الروسية لإعادة إعمار وتأهيل معامل الزجاج والحراريات وغيرها".ولفت إلى أن "الوزارة تحرص على التعاقد مع الشركات الرصينة والتي لها باع في مختلف المجالات الصناعية حتى تحقق هدفها في إعادة إحياء الصناعة العراقية".

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