2021/05/29 | 11:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/المركز الخبري الوطني واصل موظفو العقود في دائرة الكثبان الرملية، بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، اعتصامهم لليوم السابع على التوالي، احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم منذ 10 أشهر.وقال مراسل “المركز الخبري الوطني”، إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لليوم السابع..



موظفو الكثبان الرملية بذي قار يواصلون اعتصامهم ويغلقون مبنى الدائرة المركز الخبري الوطني.

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