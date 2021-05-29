رئيس الجمهورية يدعو لمحاربة المال السياسي وكبح الفساد

2021/05/29 | 11:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني دعا رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم السبت، إلى محاربة المال السياسي وكبح الفساد.وقال صالح في كلمة له خلال المؤتمر السنوي الرابع لمنظمات المجتمع المدني، وتابعها “المركز الخبري الوطني”، إن […]

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