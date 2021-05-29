2021/05/29 | 11:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في محافظتين.. مصرع شرطي ومدني بحادثيّ سير منفصلين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/29 | 11:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في محافظتين.. مصرع شرطي ومدني بحادثيّ سير منفصلين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في محافظتين.. مصرع شرطي ومدني بحادثيّ سير منفصلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).