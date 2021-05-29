برهم صالح يدعو القوى السياسية إلى “تحكيم لغة العقل” والاحتكام إلى الشعب

2021/05/29 | 11:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ شدد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم السبت، على ضرورة إجراء الانتخابات، معتبرا أن الاحتكام إلى الشعب هو الحل.وقال رئيس الجمهورية، بسب ما نقلته الوكالة الرسمية، إن “الإصلاح المنشود مسؤولية الجميع”، مضيفا أن “إجراء الانتخابات في موعدها المحدد استحقاق وطني ومطلب شعبي”.وأضاف أن “الاحتكام إلى الشعب هو الحل لمواجهة التحديات، ويجب المضي […]

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