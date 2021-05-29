2021/05/29 | 11:27 - المصدر: عين العراق

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السبت 29 مايو 2021 | 11:18 صباحاً

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كربلاء..



انتشال جثة سائق هوت سيارته في النهر

أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت (29 أيار 2021)، عن انتشال جثة سائق سيارة "كيا" اصطدمت فهوت في نهر شرقي كربلاء.

وقالت المديرية في بيان، إن "فرق الدفاع المدني، انتشلت جثة سائق عجلة مدنية نوع كيا، بعد حادث تصادم مع عجلة حمل، اسفر عنه سقوط العجلة في مياه نهر شط مله بقضاء الهندية شرقي محافظة كربلاء".

وبيّنت أن "فرق الدفاع المدني بذلت جهوداً كبيرة لإخراج العجلة من وسط النهر وانتشال الجثة وتأمين نقلها وتسليمها الى دائرة الطب العدلي في محافظه كربلاء وفق الاجراءات القانونية المتبعة"، مشيرة إلى أن "سبب الحادث كان نتيجة السرعة العالية وقلة الانتباه".

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