الحلبوسي: لا يمكن عودة النازحين لمناطقهم بدون مصالحة مجتمعية

2021/05/29 | 11:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، السبت، عدم امكانية عودة النازحين لمناطقهم بدون مصالحة مجتمعية.

وقال الحلبوسي، خلال كلمته في المؤتمر السنوي الرابع لمنظمات المجتمع المدني، “كان لمنظمات المجتمع المدني دور فاعل ابان مواجهة تنظيم داعش”، مشيرا إلى أن “المنظمات كانت حاضرة في كل الاماكن التي شهدت النزوح الجماعي، وكان لهم دور بايقاف العودة القسرية للنازحين”.

ولفت إلى “دورهم في المصالحة المجتمعية، والتوعية على حفظ الامن وتعزيز العلاقة بين المواطن ورجل الامن”.

وفيما نبه على أن “دور المنظمات بدأ يقل عن دوره السابق”، أشار إلى أنه “بالإمكان تخصيص مالي لدعم منظمات المجتمع المدني والاستفادة من خدماتهم”.

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