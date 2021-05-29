مكتبة غزّو و-خوف الغزاة من الذكريات- - حسن مدن

2021/05/29 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن ما قام به الصهاينة، في عدوانهم الهمجي الأخير على قطاع غزة، من استهداف المكتبة العامة الوحيدة في القطاع، مكتبة منصور، وتدميرها بكل محتوياتها، ليس غريباً على هؤلاء الصهاينة، الذين يثبتون يوماً عن يوم وسنة عن سنة، أنهم فاشيو العصر ليس فقط في وحشيتهم في التعامل مع الشعب الفلسطيني المدافع عن حقه المشروع في استعادة بلده المحتله، وإقامة دولته الوطنية المستقلة عليها، وإنما أيضاً في استهدافهم لرموز الثقافة ......





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