2021/05/29 | 11:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، بإلقاء القبض على 12 إرهابياً في مناطق متفرقة من نينوى.وذكرت الخلية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” ، أنه “بعمليتين منفصلتين تمكنت مفارز وكالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عملوا بديوان الجند وقاطع دجلة..



القبض على 12 إرهابيا في نينوى المركز الخبري الوطني.

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