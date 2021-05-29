تعرف على أسعار الدولار مقابل الدينار بالسوق العراقية لليوم

2021/05/29 | 11:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني”، اسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بالسوق المحلية لهذا اليوم السبت (29 أيار 2021).بغداد بورصة الكفاح 149,300 ….السعر في الصيرفات ( تقريبي) 148,750 […]

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