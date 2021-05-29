الغزي: المنظمات غير الحكومية لها دور في تثقيف المجتمع وتعزيز قدراته

2021/05/29 | 11:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم السبت، أن المنظمات غير الحكومية لها دور في تثقيف المجتمع وتعزيز قدراته.وقال الغزي خلال كلمته في المؤتمر السنوي الرابع لمنظمات المجتمع المدني وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المنظمات غير الحكومية العاملة في العراق كان لها دور حيوي في تثقيف المجتمع وتعزيز قدراته"،لافتاً الى أنه "على المنظمات غير الحكومية أن تضطلع بمهام المساندة وتقديم الدعم لإنجاح الممارسة الكبرى للاقتراع ومواصلة عملها في الفضاء العام جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة".وأضاف أن "العصر الحديث أنتج لنا مفهوم (المجتمع المدني) القائم على أسس المواطنة والتنظيم الاجتماعي والمؤسسات والبنى الساندة"، مؤكداً أن "الأمانة العامة تجدد التزامها بالعمل يداً بيد مع المنظمات المحلية والدولية لبناء قاعدة اجتماعية حيوية تسير على معالم طريق واضحة، تفكك التحديات القائمة بين قيم التنظيم الاجتماعي الهرمي وقيم التنظيم الاجتماعي".وأشار الغزي الى أن "الأمانة العامة نظمت الحملة الوطنية لمواجهة جائحة كورونا أسهمت فيها تسعُمئةٍ وعشرون منظمة قدمت خلال مئتين وسبعة وثمانين يوماً عملها الإنساني إلى أكثر من خمسة ملايين مواطن في ثماني عشرة محافظة، أسهم فيها ستة وأربعون ألف متطوع".

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