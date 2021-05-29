الحلبوسي يدعو للإستفادة من منظمات المجتمع المدني بالتوعية الإنتخابية

2021/05/29 | 11:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني دعا رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، إلى الإستفادة من منظمات المجتمع المدني في التوعية الإنتخابية.وقال الحلبوسي، خلال المؤتمر الرابع لمنظمات المجتمع المدني، وتابعه “المركز الخبري الوطني”، إن […]

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