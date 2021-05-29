2021/05/29 | 11:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني دعا الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، اليوم السبت، إلى ان تضطلع بمهام المساندة وتقديم الدعم لإنجاح الممارسة الكبرى للاقتراع، فيما أكد التزام الأمانة بدعمها.وقال الغزي، خلال المؤتمر السنوي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الغزي يوجه دعوة لمنظمات المجتمع المدني ويؤكد إلتزام أمانة مجلس الوزراء بدعمها المركز الخبري الوطني.

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