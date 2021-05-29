الصحة توضح بشان التوسع في فتح منافذ لقاح فايزر

2021/05/29 | 11:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة الصحة، السبت، عن فتح منافذ التلقيح في المراكز الصحية في بغداد والمحافظات لإعطاء لقاح فايزر، بعد ان كان مقتصرا على المستشفيات، بعد ازدياد الزخم الحاصل على اللقاح المذكور.

وشهدت الآونة الاخيرة ازديادا ملحوظا باعداد الملقحين، حيث أعلنت مؤخرا الوزارة تطعيم 23 ألف مواطن في بغداد والمحافظات في يوم واحد، وهم رقم لم تعهده سابقا.

وقال مدير صحة الكرخ الدكتور جاسب الحجامي في تصريح للصحيفة الرسمية، اليوم (29 أيار 2021)، إن "الدائرة خصصت منافذ جديدة في المراكز الصحية للتطعيم بلقاح فايزر من اجل تخفيف زحام المواطنين على المستشفيات، حيث نعمل حاليا على فتح 20 منفذا آخر".

وكان التطعيم بفايزر مقتصرا في مجموعة من المستشفيات التي حددتها الجهات الصحية خلال المدة الماضية في بغداد والمحافظات، لانه يحتاج الى سلسلة تبريد خاصة وعدد من الخطوات الصحية.

وأكد الحجامي، أن "كميات لقاح كورونا الواردة للعراق ستزداد بشكل كبير مع بداية النصف الثاني من العام الحالي ما سيسهم بتلقيح أعداد أكبر"، مضيفا أن "المنافذ التلقيحية المخصصة مستمرة بإعطاء الجرعات بلقاحي استرازينيكا وسينوفارم لمراجعيها".

ووصل عدد الملقحين بالجرعتين في العراق إلى 100 ألف شخص، ومن المتوقع أن ترتفع الأعداد بعد مرور شهر إلى 400 ألف بحسب المواعيد المثبتة حاليا على المنصة الإلكترونية، بينما تجاوز المجموع التراكمي لمتلقي التطعيم ضمن جانب الكرخ 79 ألف شخص، وأكثر من 30 ألفا بواقع جرعتين.

وطمأن الحجامي المواطنين بـ"توفر الجرعة الثانية من لقاح سينوفارم، على الرغم من قلة تجهيز الشركة المصنعة للقاح نتيجة محدودية إنتاجها منذ مدة، وهي ضرورية لتعزيز التأثير وتشكيل مناعة قوية"، موضحا أن "دفعات اللقاحات تقسم بواقع جرعتين وتحفظ لمتلقيها ببرادات خاصة".

وأوضح الحجامي، أن "المدة بين جرعتي لقاح أسترازينيكا تتراوح بين 2 - 3 أشهر، وكلما طالت هذه المدة كانت الفاعلية أكبر، بينما لا تتجاوز المدة بين جرعتي فايزر وسينوفارم 21 يوما".

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