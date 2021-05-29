وكالة الاستخبارات: القبض على ١٢ إرهابياً في نينوى

2021/05/29 | 11:45 - المصدر: السومرية نيوز

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ألقت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على ١٢ إرهابياً في مناطق متفرقة من محافظة نينوى.

خلية الإعلام الأمني قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعمليتين منفصلتين تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على (١٢) إرهابياً بمناطق متفرقة من محافظة نينوى والمدرجين ضمن قاعدة بيانات المطلوبين وفق احكام المادة (٤ / ارهاب) وذلك لعملهم كمقاتلين بما يسمى ديوان الجند وقاطع دجلة و المعسكرات العامة و ديوان العسكر تحت كنى واسماء مختلفة".

وتابع البيان انه "من خلال التحقيقات الاولية معهم اعترفوا بالاشتراك بعدد مو عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين وحث المواطنين بالانضمام لعصابات داعش تحت التهديد اثناء عمليات التحرير وبعدها، تم تجنيدهم كخلايا نائمة وعلى مجموعتين في محافظة نينوى".

واضاف، انه "تم تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية".

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