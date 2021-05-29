2021/05/29 | 11:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، ضبط اعتدة ومتفجرات في صحراء الشامية بمحافظة الانبار.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "على ضوء معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة وبالتعاون مع سرية استخبارات القيادة ومفرزة الطائرات المسيرة من ضبط كدسا للعتاد والمتفجرات في قرية التيل بصحراء الشانية بالانبار وتضبط بداخله ٤٩ عبوة ناسفة على شكل جلكانات سعة ١٠ لتر معبأة بمادة السي فور و٤١ مسطرة تفجير و٢١ قنبرة هاون ٦٠ ملم و١٦ اطلاقة 57ملم مقاومة للطائرات و٢ وسيلة رفع بالاضافة إلى صاروخ كاتيوشا".

وتابع البيان، ان "مفارز هندسة القيادة قامت برفع المواد والتعامل معها وفق السياقات المعمول بها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور: ضبط اعتدة ومتفجرات في صحراء الشامية بالانبار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور: ضبط اعتدة ومتفجرات في صحراء الشامية بالانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).