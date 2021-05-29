بالصور: الاستخبارات العسكرية تداهم نفقا للدواعش وتضبط عبوات بداخلة في نينوى

2021/05/29 | 11:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، مداهمة نفق للدواعش وتضبط عبوات بداخلة في محافظة نينوى.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعملية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ وبالاشتراك مع الفوج الثاني لواء المشاة ٥٠ من مداهمة نفق للدواعش في قرية شور بلكه بناحية القراج بمحافظة نينوى وتستولي بداخله على ١٤ مسطرة تفجير و٦ عبوات ناسفة على شكل جلكانات سعة ٢٠ لتر و ٣ عبوات شكلية".

واضاف البيان ان "مفارز هندسة الفرقة قامت بتدمير النفق والعبوات المضبوطة بداخله بشكل تام".

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