الأمم المتحدة: يجب وضع حلول دائمة لمشكلة النزوح بالعراق

2021/05/29 | 11:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم السبت، تقديم خدمات إنسانية للعراق للتعاون مع منظمات المجتمع المدني، مشددة على ضرورة وضع حلول دائمة لمشكلة النزوح بالعراق.وقالت ممثلة الأمم المتحدة، ايرينا سولارانا، في […]

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