الصدر: المجاهد لا يتحكم برقاب الشعب واعراضهم وامنهم

2021/05/29 | 11:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الاداء الحكومي والفساد المستشري في البلاد.وقال الصدر في تغريدة له ان أولى قاعدة من قواعد الإصلاح الحقيقي ألا تدفع الفساد بفساد مثله.واتهم الصدر من وصفهم بالوحوش في نهش البلد، وقال إن … Readmore

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