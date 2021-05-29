عاجل | رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية يحذر من منهج اللا دولة والتشدد

2021/05/29 | 11:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الحكيم: المجتمع العراقي بحاجة إلى إرساء مبادئ الحوار والتمسك بالقانون والتعايش

رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية يحذر من منهج اللا دولة والتشدد

الحكيم: زمن الاحتكار والعنف والفوضى يجب أن ينتهي

الحكيم يحذر من مقاطعة الانتخابات ويدعو لمشاركة فاعلة لتجنب خطر الفوضى

الحكيم يدعو منظمات المجتمع المدني على حث الجمهور للمشاركة في الانتخابات

الحكيم: ندعو إلى بناء منظمات المجتمع المدني بعيدا عن الاحتكار

رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية: قوة المجتمع من قوة مؤسساته

الحكيم: المجتمع العراقي شهد خلال العقدين الماضيين تطورا ملحوظا

الحكيم: المجتمع العراقي شهد خلال العقدين الماضيين تطورا ملحوظا

الحكيم: المجتمعات ذات التأسيس الصحيح تستند على مبدأ الشراكة

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