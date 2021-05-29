امانة مجلس الوزراء تدعو الى دعم دور منظمات المجتمع المدني في الانتخابات المقبلة

2021/05/29 | 11:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

دعا الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، اليوم السبت، الى دعم المنظمات المدنية في العراق، ودورها في الانتخابات النيابية المقبلة.

وشدد الغزي ، خلال كلمته التي القاها في المؤتمر الرابع لمنظمات المجتمع المدني، الذي أقيم في بغداد، على ضرورة "دعم منظمات المجتمع المدني، لعملية الاقتراع في الانتخابات وان تقف جنبا الى جنب مع مؤسسات الدولة لتحقيق هذا الامر".

وأضاف، انه "على الدولة الاهتمام بالمنظمات وتنظيم عملها، في سياق العالم الحديث والمتطور".

وأشار الى قيام "الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بحملة مواجهة فيروس كورونا، حيث اسهم في هذه الحملة 920 منظمة قامت بعملها الانساني الى اكثر من خمسة ملايين مواطن".

وتابع، ان "الأمانة قامت برعاية الناجيات الايزيديات في احدى مستشفيات بغداد، ونظمت ورش عمل لتأهيل الناجيات باشراف كادر متخصص".

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