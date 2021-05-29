2021/05/29 | 11:54 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | حسين: بحثنا مع الجانب الباكستاني كيفية بناء العلاقات النفطية.

حسين: ناقشنا مع الجانب الباكستاني تعزيز العلاقات في مجال السياحة الدينية.

حسين: المباحثات مع الجانب الباكستاني شملت الحديث عن دور التهدئة في المنطقة.

وزير الخارجية العراقي: محاربة الإرهاب جزء اساسي من سياستنا .

حسين: المباحثات مع الجانب الباكستاني شملت مناقشة الوضع الأمني الإقليمي.

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