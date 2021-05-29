2021/05/29 | 11:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ ساعة واحدة

مستشار الامن القومي ونائب العمليات المشتركة يصلان الى سامراء

منذ 12 ساعة

شرطة الديوانية تصدر بياناً بشأن حقيقة الاعتداء على منتسبيها

منذ 15 ساعة

الدفاع المدني يعلن السيطرة على حريق في معمل اطارات الديوانية

منذ 16 ساعة

الأمن الوطني يطح بتاجر بشرائح هاتف غير أصولية في بابل

منذ 16 ساعة

حملة أمنية تطال مروجي المخدرات في ثلاث محافظات

منذ 18 ساعة

عمليات البصرة تصدر توضيحا بشان تعرض بعض شاحنات النقل البري إلى حالات تسليب

منذ 19 ساعة

الاستخبارات والأمن تطيح بأحد اكبر تجار المخدرات في بغداد

منذ 20 ساعة

الشرطة الاتحادية تنفذ عمليات أمنية واسعة في محافظتين

منذ 22 ساعة

إصابة رجل إطفاء واحتراق 4 عجلات وصهريج محمل بالوقود جراء حريق كهرمانة

منذ 22 ساعة

الاعلام الامني: العثور على منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا جنوب غربي بغداد

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة الاستخبارات: القبض على 12 إرهابياً في مناطق متفرقة من نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة الاستخبارات: القبض على 12 إرهابياً في مناطق متفرقة من نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).