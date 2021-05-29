عاجل | مؤتمر صحفي لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الباكستانيّ

2021/05/29 | 12:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | حسين: بحثنا مع الجانب الباكستاني كيفية بناء العلاقات النفطية.

حسين: ناقشنا مع الجانب الباكستاني تعزيز العلاقات في مجال السياحة الدينية.

حسين: المباحثات مع الجانب الباكستاني شملت الحديث عن دور التهدئة في المنطقة.

وزير الخارجية العراقي: محاربة الإرهاب جزء اساسي من سياستنا .

حسين: المباحثات مع الجانب الباكستاني شملت مناقشة الوضع الأمني الإقليمي.

وزير الخارجية الباكستاني: نعمل على المساهمة في إعادة إعمار العراق.

وزير الخارجية الباكستاني: بحثنا مع السلطات العراقية تفعيل التعاون في مجال النفط.

وزير الخارجية الباكستاني: العراق لاعب إقليمي في تعزيز عملية السلام في المنطقة.

وزير الخارجية الباكستاني: نتطلع إلى مرحلة جديدة من التعاون مع العراق.

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