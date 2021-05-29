2021/05/29 | 12:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير الخارجية الباكستاني من بغداد: نتطلع للمزيد من التعاون في مجال مكافحة الإرهاب » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 11:55

واع/

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