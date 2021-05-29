ناحية جبارة تعاني من أهمال واضح

2021/05/29 | 12:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مسؤول محلي، الحكومة الاتحادية الى النهوض بواقع الخدمات في ناحية جباره التابعة لقضاء خانقين والتي تعاني من اهمال واضح اصبح عبئا ثقيلا على المواطنين.

وقال سروت محمود مسؤول لجنة تنظيمات جبارة للاتحاد الوطني الكوردستاني خلال تصريح لـ PUKmedia: هناك نقص شديد في عدد من الخدمات الاساسية في الناحية وأطرافها التي يفترض ان توفرها الحكومة الاتحادية، داعيا الى بذل اقصى الجهود في سبيل تخفيف معاناة المواطنين في هذا الجانب.

وأضاف: نطالب باستبدال الطرق الرئيسية القديمة بطرق جديدة تربط الناحية بالقرى المحيطة بها، وأيضا توفير الخدمات الضرورية ومعالجة الاوضاع الاقتصادية والمعيشية في المنطقة.

PUKmedia/ عمر اواره

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