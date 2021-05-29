حسن آلي: ذكرى تأسيس الـ أ. و. ك مناسبة لكل العراقيين

2021/05/29 | 12:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو مجلس النواب النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني ان الاول من حزيران ذكرى تأسيس الاتحاد الوطني محل فخر واعتزاز للجميع.

وقال النائب حسن آلي لـ PUKmedia، اليوم السبت، إن الاتحاد الوطني حزب عريق وله تاريخ من النضال طيلة العقود الماضية، ضد النظام الدكتاتوري البائد، مضيفا "نحن منذ تأسيس الاتحاد الوطني ولحد اليوم نؤمن بالديمقراطية والعدالة وحق تقرير المصير للشعب الكوردي، ونضال فقيد الامة الرئيس مام جلال كان في سبيل ذلك"، مشددا على ان الاتحاد الوطني تأسس بمرحلة حساسة وبدأ مرحلة جديدة باعلان الثورة الجديدة لتلبية طموحات ومطالب الشعب الكوردي بشكل خاص والعراقي بشكل عام.

واضاف هذه الذكرى محل فخر واعتزاز وباقية في قلوبنا والاتحاد الوطني مستمر في النضال حتى تحقيق جميع طموحات الشعب الكوردي والحفاظ على المكتسبات المتحققة، مشيرا الى ان ذكرى تأسيس الاتحاد الوطني هي ذكرى لجميع المواطنين العراقيين بكوردهم وعربهم وجميع المكونات، فالاتحاد الوطني كان له دور بارز في مقارعة الدكتاتورية وبناء العراق الجديد.

يذكر ان يوم الثلاثاء المقبل 1/6/2021 يصادف الذكرى الـ 46 على تأسيس الاتحاد الوطني الكوردستاني والذكرى الـ 45 على اندلاع الثورة الجديدة التي قام بها الاتحاد الوطني ضد النظام المباد.

PUKmedia / خاص

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