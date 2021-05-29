2021/05/29 | 12:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نشر مختصون اقتصاديون، قائمة باحدث اسعار صرف الدولار في البورصة العراقية ومكاتب الصيرفة اليوم السبت.

وبحسب القائمة التي اطلع عليها NRT عربية (29 أيار 2021)، فقد سجلت اسعار الدولار انخفاضا ملحوظا جاء على النحو التالي:

بغداد - بورصة الكفاح

149,300

....

السعر في الصيرفات ( تقريبي)

148,750

149,750

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البصرة / بورصة

149,400

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الموصل / بورصة

149,300

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السليمانية / بورصة

149,250

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ديالى

149,550

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار يعاود الانخفاض في البورصة العراقية ومكاتب الصيرفة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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