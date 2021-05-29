الإطاحة بعصابتين في بغداد والبصرة

2021/05/29 | 12:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن الإطاحة بعصابة للنصب والاحتيال في العاصمة بغداد.

وقال بيان للوزارة، ان "وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، أطاحت بعصابة للنصب والاحتيال تقوم باعطاء مبالغ مالية مزيفة كمساعدات مقابل مبالغ صحيحة في بغداد".

وعلى صعيد منفصل، اعلن بيان اخر، ان "وكالة شؤون الشرطة اطاحت أيضا بتجار للمخدرات وضبطت مواد مخدرة تقدر باكثر من ٢ كيلو غرام في البصرة.

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