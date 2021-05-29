البرلمان يعقد جلسته اليوم لمناقشة منع التهريب المالي بين العراق والكويت

2021/05/29 | 12:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

يعقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسة لمناقشة عدد من القضايا بضمنها الاعتداءات الصهيونية المتكررة على الشعب الفلسطيني.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، ان "جدول الاعمال يتضمن التصويت على مشروعين قانونيين هما اتفاقية النقل الجوي بين العراق والسعودية، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهريب المالي بين العراق والكويت".

وأضاف أن "الجلسة تتضمن أيضاً التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون النفط الوطني رقم (4) لعام 2018 ، ومشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمل، فضلاً عن القراءة الأولى لمشروع قانون الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، ومواضيع عامة أخرى".

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