2021/05/29 | 12:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشف وزيرا الخارجية فؤاد حسين، ونظيره الباكستاني مخدوم شاه محمود قريشي، اليوم السبت، عن أبرز الملفات التي تم بحثها خلال اللقاء المشترك في العاصمة بغداد.وقال وزير الخارجية فؤاد حسين، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسعة ملفات على طاولة لقاء وزير الخارجية ونظيره الباكستاني المركز الخبري الوطني.

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