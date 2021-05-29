'الفساد والمال السياسي والانتخابات'.. ماذا قال قادة العراق السياسيين والامم المتحدة عن هذه الملفات

2021/05/29 | 12:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، الى محاربة الفساد وكبح المال السياسي، مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وقال صالح خلال المؤتمر السنوي الرابع لمنظمات المجتمع المدني، الذي حضره مراسل NRT عربية (29 ايار 2021)، إن "الإصلاح المنشود مسؤولية الجميع واجراء الانتخابات في موعدها المحدد استحقاق وطني ومطلب شعبي".

واضاف أن "الاحتكام إلى الشعب هو الحل لمواجهة التحديات، ويجب المضي بإصلاحات حقيقية لردم الفجوة مع الشعب"، داعيا إلى "التعبئة المجتمعية للمشاركة في الانتخابات، فضلا عن محاربة المال السياسي وكبح الفساد"، مؤكدا "نتطلع إلى التعاون مع مجلس النواب بشأن مكافحة الفساد".

كما دعا صالح، القوى السياسية إلى "تحكيم لغة العقل لتجاوز الأزمات".

من جهته أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أنه من الضرورة على المنظمات توعية المواطنين للمشاركة في الانتخابات المقبلة.

واوضح الحلبوسي، خلال كملته في المؤتمر، ان "منظمات المجتمع المدني ساهمو في توعية المجتمع ومعالجة اسباب ظهور داعش"، داعيا الى "توفير الاموال لدعم منظمات المجتمع المدني".

إلى ذلك، أكد حميد الغزي الامين العام لمجلس الوزراء نيابة عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان نحو ٩٢٠ منظمة اسهمت في التصدي لجائحة كورونا.

وقال الغزي، ان "المنظمان كان لها دورا كبيرا في مواجهة التحديات التي واجهت البلد"، داعيا اياها الى "تقديم الدعم من اجل اقامة الانتخابات المقبلة".

وجددت الامانة العامة لمجلس الوزراء "التزامها بالعمل يداً بيد مع للمنظمات لبناء قاعدة اجتماعية حيوية".

بدورها، اشارت الامم المتحدة الى انها قدمت الخدمات وعملت مع اكثر من 300 منظمة عراقية ودولية.

وقالت انها "تتطلع لمواصلة العمل مع حكومة العراق لاعادة النازحين وانهاء مشكلة النزوح"، املة "بان يكون العراقيين هم وحدهم من يقومون بعملهم دون الحاجة الى الامم المتحدة".

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