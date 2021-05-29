2021/05/29 | 12:49 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر لـRT: التوتر بين الكاظمي والحشد لم ينته والفصائل الشيعية تعلن شرطا لوقف التصعيد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/29 | 12:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر لـRT: التوتر بين الكاظمي والحشد لم ينته والفصائل الشيعية تعلن شرطا لوقف التصعيد) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر لـRT: التوتر بين الكاظمي والحشد لم ينته والفصائل الشيعية تعلن شرطا لوقف التصعيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).