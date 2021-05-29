اندلاع حريق في مخازن ومذخر مستشفى العباسية في النجف

2021/05/29 | 12:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن مصدر في الدفاع المدني بمحافظة النجف، اليوم السبت، عن اشتعال النيران في مخازن ومذخر مستشفى العباسية ضمن ناحية العباسية بمحافظة النجف.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "الحريق وصل لكرفانات الحماية، مشيرا الى، انه "لا تعرف أسباب الحريق لغاية الان".

وازدادت في الاونة الاخيرة حوادث الحريق في العاصمة بغداد وبعض المحافظات، لاسيما في المستشفيات، والمحلات التجارية والاسواق العامة مثل سوق الشورجة الشهير بوسط بغداد.

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