الزراعة النيابية تهاجم الدول المتشاطئة مع العراق: أزمة مياه ستضرب البلاد

2021/05/29 | 12:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو لجنة الزراعة النيابية جمال فاخر، السبت، أن الدول المتشاطئة مع العراق لا تحترم القانون الدولي، محذرا من أزمة مياه ستضرب البلاد.

وقال فاخر في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "لجنة الزراعة النيابية ستعقد اجتماعاً لإيجاد حلول سريعة لأزمة المياه والضغط على رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بالتحرك الجدي لحسم ملف المياه مع دول الجوار".

وأضاف، أن "الإطلاقات المائية التي أعلنت عنها وزارة الموارد المائية كانت من الخزين المائي والذي أدى إلى تراجع في مناسيب مياه السدود وهو ماينذر بأزمة مياه قد تضرب العراق في حال لم يتم الاتفاق والضغط على تركيا بكافة الوسائل لإنهاء الأزمة".

وتابع، فاخر أن "الموسم الحالي يشهد حالة جفاف بسبب قلة الأمطار وتقليل تركيا وإيران من حصص العراق العادلة لمياه نهري دجلة والفرات".

وأعلن وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، أمس الجمعة، انخفاض الواردات المائية في سد دوكان بحدود 70% عن العام السابق.

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