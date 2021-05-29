2021/05/29 | 12:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم السبت، على استحداث كلية جديدة في الديوانية.وذكر بيان للوزارة، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “وزير التعليم العالي والبحث العلمي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم تعلن استحداث كلية جديدة في الديوانية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تعلن استحداث كلية جديدة في الديوانية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تعلن استحداث كلية جديدة في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).