الاتصالات تعلن زيادة سعات الإنترنت عبر مشروع النفاذ الضوئي

2021/05/29 | 12:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة الاتصالات، السبت، زيادة سعات الإنترنت عبر مشروع النفاذ الضوئي.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة رعد المشهداني في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن “الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية أحد تشكيلات الوزارة أعلنت زيادة سعات الانترنت المقدمة للمواطنين عبر مشروع النفاذ الضوئي في جانب الكرخ من بغداد ومركز محافظة واسط”.

وأضاف، أن “هذه الخطوة جاءت لتعكس الارادة الجادة لوزارة الاتصالات والمتمثلة بوزير الاتصالات، والادارة العليا في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية لتطوير الخدمات التي تقدمها الشركة، ودورها الريادي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبما يلبي طموح المواطنين”.

وأشار إلى أنه “بإمكان المشترك التمتع بسرعة تصفح وتحميل مميزة وبسرعات وسعات جديدة تتناسب مع تقنيات مشاريع النفاذ الضوئي FTTH والذي يتميز بتوفر خدمة الهاتف الارضي وخدمة القنوات المشفرة (IPTV) والخدمات المضافة، وغيرها من الخدمات التعليمية والترفيهية”، لافتا الى أن “المشترك يحصل على بطاقة رصيد مجاني للهاتف الارضي فئة خمسة آلاف، عند الاشتراك لأول مرة، حال تفعيل الخدمة للسادة المشتركين وبدعم من وزارة الاتصالات”.

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