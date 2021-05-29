الاستخبارات العسكرية تداهم نفقا للدواعش وتضبط عبوات بداخلة في نينوى

2021/05/29 | 12:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية،

اليوم السبت، مداهمة نفق للدواعش وتضبط

عبوات بداخلة في محافظة نينوى.

المديرية قالت في بيان، انه "بعملية

نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية

دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاست

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