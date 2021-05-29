ضبط اعتدة ومتفجرات في صحراء الشامية بالانبار

2021/05/29 | 12:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية،

اليوم السبت، ضبط اعتدة ومتفجرات في

صحراء الشامية بمحافظة الانبار.

المديرية قالت في بيان، انه "على ضوء

معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع

قسم استخبارات قيادة عمليا

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