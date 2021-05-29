2021/05/29 | 13:04 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفوضية الانتخابات ترسل أسماء المرشحين للمؤسسات الأمنية

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات , السبت , عن ارسال كامل أسماء المرشحين للانتخابات الى المؤسسات الأمنية للتأكد من عدم انتسابهم لتلك المؤسسات، فيما اشارت الى ان مراكزالتسجيل مازالت مفتوحة لاستقبال الناخبين ممن لم يتسلموا بطاقاتهم البايومترية .

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي ان ” مفوضبة الانتخابات مستمرة في تنظيم مسارات عملها يحسب المسؤولياتالمنوطة لكل قسم او شعبة تابعة لها ” .

وأضافت ان ” شعبة شؤون المرشحين قامت بارسال كامل أسماء مرشيحهيا للانتخابات الى المؤسسات الأمنية للتأكد من عدم انتسابهم لتلك المؤسسات” .

من جانب آخر أكدت الغلاي الى ان “مراكزالتسجيل مازالت مفتوحة لاستقبال الناخبين ممن لم يتسلموا بطاقاتهم البايومترية” .

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