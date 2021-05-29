ظهور منحنى القضم من الصهيونية: الانتصار في الانتفاضة وعودة القنصلية - حاتم الجوهرى

2021/05/29 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حاتم_الجوهرى مع قرار بايدن وتصريحات وزير خارجيته مؤخرا بعودة قنصلية أميركا في القدس الشرقية، والتمثيل الدبلوماسي مع الفلسطينيين، يمكن القول بكل أريحية إن المعركة الكبرى على المخلفات السياسية لـ"صفقة القرن"، قد انتهت لصالح الفلسطينيين وحراكهم الشعبي وصمودهم الأسطوري.ذلك الحراك الشعبي الذي تجاوز كافة الاستقطابات السياسية وتناقضاتها، في انتصار ملحوظ يتكرر لـ"الذات العربية" الشعبية وتجاوزها لتمثلاتها النخبوية ......





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