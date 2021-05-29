وزير التخطيط يبحث في كربلاء المقدسة آلية التعاون مع الحكومات المحلية

2021/05/29 | 13:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء المقدسة- واع

بحث وزير التخطيط خالد بتال، اليوم السبت، آلية التعاون مع الحكومات المحلية.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمحافظ كربلاء تلقته وكالة الانباء العراقية(واع) أن " محافظ كربلاء نصيف الخطابي استقبل وزير التخطيط خالد بتال وبحث معه آليات التعاون والتنسيق بين الحكومة المحلية في المحافظة والوزارة من أجل الدفع بعجلة الاعمار الى الامام في مجال توفير التخصيصات المالية للمشاريع التي يتم تنفيذها فضلا عن انشاء مشاريع جديدة في المحافظة" .

واكد الخطابي ان "العمل التكاملي والتنسيق المشترك بين الحكومات المحلية والوزارات الاتحادية لهما أثرهما الايجابي الكبير على النهوض بواقع المحافظات وفي جميع المجالات" مشيرا الى أن "تعاون وزارة التخطيط مع المحافظة أثمر عن انجاز العديد من المشاريع" .

من جانبه اكد وزير التخطيط ان " محافظة كربلاء المقدسة تعد من المحافظات المتميزة في مجال الاعمار وتنفيذ المشاريع ضمن الخطة المرسومة وهذا يدل على ان هنالك تفانيا وعملا كبيرا من قبل المحافظ والملاكات العاملة في المحافظة" .

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