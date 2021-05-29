محافظة عراقية تسجل شهريا أكثر من 150 حالة وفاة بسبب حوادث السير!

2021/05/29 | 13:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت دائرة صحة ديالى، السبت، ان الطريق الرابط بين المحافظة والمدن الشمالية يتسبب شهريا بوفاة اكثر من 150 شخصا.

وقال مدير اعلام الدائرة فارس العزاوي في تصريح لـ NRT عربية (29 ايار 2021)، ان "صحة ديالى سجلت في بداية موسم الصيف اكثر من 150 حالة وفاة واصابات بسبب الحوادث المرورية التي شهدتها مختلف مناطق المحافظة".

واضاف العزاوي الى ان "طريق بغداد الرابط بين بغداد والمحافظات الشمالية باتجاه ناحية العظيم كان له الحصة الاكبر في ازهاق الكثير من ارواح المواطنين بسبب وجود تخسفات فضلا عن قيام بعض السواق بالسير عكس الاتجاه".

واشار الى ان "الدراجات النارية هي الاخرى زادت من من الحوادث المرورية"، مطالبا "الادارة المحلية في المحافظة بضرورة ايجاد حلول للتقليل من هذه الحوادث".

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