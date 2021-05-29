الحكيم يتحدث عن مقاطعة الانتخابات ويلصقها بالوطنية

2021/05/29 | 13:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 29 دقیقة

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اكد زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، السبت، ان مقاطعة الانتخابات تراجع عن واجب وطني والانزعاج والتذمر لايكفيان للإصلاح.

وكتب الحكيم في تغريدة على تويتر، اليوم (29 ايار 2021)، ان "إن مقاطعة الإنتخابات، هو تراجع عن واجب وطني يسهم في تجنيب البلاد المخاطر والويلات".

واضاف، "ان الإنزعاج والتذمر لا يكفيان للإصلاح، والمتفرج غير الفاعل سوف يساق ويقاد من قبل الآخرين".

واوضح، ان "الحل يكمن في المشاركة الواسعة، على أن تكون واعية وفاعلة وصحيحة، و بذلك يحصل التغيير والإصلاح".

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